Gabriel Grando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Grando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Grando kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Grando ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Grando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Grando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Grando

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Grando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Grando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Grando 29 Mart 2000 tarihinde Chapecó şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Hamester Grando şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Grando Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FJB Sports yapmaktadır. Gabriel Grando, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel Grando'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Grando Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabrielchapeco34/

Gabriel Grandoboyu ve yaşı kaç

Gabriel Grando Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Grando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Grando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Grando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Grêmio

Gabriel Grando kimdir

Gabriel Grando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Grando şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabriel Grando nereli

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