Nata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nata 5 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Natã Felipe de Amorim Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nata Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UPPER AGENCY yapmaktadır. Nata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nata'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nata Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Nisan 2022 yılında Grêmio B

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

Nata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nata şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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