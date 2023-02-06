Felipe Scheibig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Scheibig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Scheibig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Scheibig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Scheibig 8 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Felipe Mateus Scheibig şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Scheibig Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Scheibig, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Scheibig'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Scheibig Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Scheibig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Felipe Scheibig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Scheibig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2021 yılında Grêmio B

31 Aralık 2021 yılında Três Passos

1 Ocak 2022 yılında Grêmio B

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

Felipe Scheibig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Scheibig şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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