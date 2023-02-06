Gustavinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavinho 29 Ekim 2001 tarihinde Juiz de Fora şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo César Mendonça Gravino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavinho'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında América-MG U20

1 Ocak 2021 yılında América-MG

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

31 Aralık 2023 yılında América-MG

Gustavinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavinho şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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