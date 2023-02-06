Everton Galdino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everton Galdino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Everton Galdino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Everton Galdino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Everton Galdino 17 Mart 1997 tarihinde Osasco şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Everton Galdino Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Everton Galdino Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Everton Galdino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Everton Galdino'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Everton Galdino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Everton Galdino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Everton Galdino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Everton Galdino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mayıs 2017 yılında Tombense

1 Aralık 2017 yılında Vila Nova FC

20 Ağu 2019 yılında Ponte Preta

10 Aralık 2019 yılında Tombense

1 Ocak 2020 yılında Figueirense FC

11 Kasım 2020 yılında Tombense

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

31 Aralık 2023 yılında Tombense

Everton Galdino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Everton Galdino şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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