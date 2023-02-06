Fabio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio 9 Temmuz 1990 tarihinde Petrópolis şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fábio Pereira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIFEPRO yapmaktadır. Fabio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabio'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Man Utd U18

7 Temmuz 2008 yılında Man. United

2 Temmuz 2012 yılında QPR

31 Mayıs 2013 yılında Man. United

31 Ocak 2014 yılında Cardiff

12 Ağu 2016 yılında Middlesbrough

18 Temmuz 2018 yılında FC Nantes

10 Ocak 2023 yılında Grêmio

Fabio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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