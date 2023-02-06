Lucas Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Silva

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Silva 16 Şubat 1993 tarihinde Bom Jesus de Goiás şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Silva Borges şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Silva Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Lucas Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Silva'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/16LucasSilva

http://www.instagram.com/16lucassilva/

http://www.facebook.com/16LucasSilva

Lucas Silvaboyu ve yaşı kaç

Lucas Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Nacional-MG

26 Nisan 2012 yılında Cruzeiro

23 Ocak 2015 yılında Real

27 Ağu 2015 yılında Marsilya

30 Haziran 2016 yılında Real

31 Ocak 2017 yılında Cruzeiro

30 Haziran 2019 yılında Real

2 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Grêmio

Lucas Silva kimdir

Lucas Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Silva şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AE Ovel (2005-2007)

Lucas Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U23 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Silva nereli

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