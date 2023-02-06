Mathias Villasanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Villasanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Villasanti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Villasanti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Villasanti 24 Ocak 1997 tarihinde Caacupé şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mathías Adalberto Villasanti Rolón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Villasanti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Mathias Villasanti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 13 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mathias Villasanti'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathias Villasanti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/mathiasvillaa/

Mathias Villasanti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mathias Villasanti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mathias Villasanti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Villasanti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cerro Porteño

15 Ağu 2017 yılında CA Temperley

30 Haziran 2018 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2018 yılında Luqueño

31 Aralık 2018 yılında Cerro Porteño

13 Ağu 2021 yılında Grêmio

Mathias Villasanti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Villasanti şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Mathias Villasanti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 23 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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