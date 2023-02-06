Gabriel Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Silva 3 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Silva Azevedo Figueredo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Silva Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Silva'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabriel Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2019 yılında Grêmio U20

1 Ocak 2022 yılında Grêmio

Gabriel Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Silva şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

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