Jhonata Robert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonata Robert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonata Robert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonata Robert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonata Robert 26 Ekim 1999 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jhonata Robert Alves da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonata Robert Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MPX SPORTS yapmaktadır. Jhonata Robert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına - tarihinde katılmıştır. Jhonata Robert'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jhonata Robert Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhonatarobert11/

Haberin Devamı

Jhonata Robert Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jhonata Robert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jhonata Robert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonata Robert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Grêmio B

31 Ocak 2020 yılında Cruzeiro

2 Temmuz 2020 yılında Grêmio B

12 Ağu 2020 yılında Famalicão

3 Haziran 2021 yılında Grêmio B

Jhonata Robert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonata Robert şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gremio Porto Alegre

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.