Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferreira 31 Aralık 1997 tarihinde Dourados (MS) şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aldemir dos Santos Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferreira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PabloBueno360 yapmaktadır. Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ferreira'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ferreira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ferreirinha/

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Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Toledo EC

31 Mart 2018 yılında Grêmio B

1 Mayıs 2018 yılında Cianorte

31 Mayıs 2018 yılında Grêmio B

1 Temmuz 2018 yılında Grêmio B

1 Ocak 2019 yılında Aimoré-RS

31 Mart 2019 yılında Grêmio B

1 Ocak 2020 yılında Grêmio

Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferreira şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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