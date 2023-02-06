Pepe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pepe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pepe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pepe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pepe 6 Ocak 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Pedro Vilardi Pinto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pepe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Saber Sports yapmaktadır. Pepe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pepe'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Pepe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pepevilardi/

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Pepe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pepe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pepe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pepe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2018 yılında Portimonense 23

30 Haziran 2019 yılında Flamengo B

3 Ağu 2020 yılında Flamengo

29 Nisan 2021 yılında Cuiabá-MT

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

Pepe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pepe şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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