Luis Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Suarez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Suarez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Suarez 24 Ocak 1987 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Alberto Suárez Díaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Suarez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Luis Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Suarez'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Suarez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/luissuarez9

http://www.instagram.com/luissuarez9/

http://www.facebook.com/Luis-Suarez-167866666571743/?ref=ts&fref=ts

Luis Suarezboyu ve yaşı kaç

Luis Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 90.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Nacional

11 Temmuz 2006 yılında FC Groningen

9 Ağu 2007 yılında Ajax

31 Ocak 2011 yılında Liverpool

11 Temmuz 2014 yılında Barcelona

1 Temmuz 2020 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2022 yılında Nacional

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

Luis Suarez kimdir

Luis Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Suarez şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Deportivo Artigas de Salto (1991-1994), Urreta FC (1994-2000), Club Nacional (1998-2004)

Luis Suarez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 9 numaralı formasıyla 7 Şubat 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 137 maçta 68 gol atmıştır.

Uruguay U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Uruguay Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Suarez nereli

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