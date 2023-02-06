Franco Cristaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Cristaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Cristaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Cristaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Cristaldo 15 Ağu 1996 tarihinde Morón şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Cristaldo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRI Sports yapmaktadır. Franco Cristaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Cristaldo'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Franco Cristaldo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/francocristaldo32/

Franco Cristaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Cristaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Franco Cristaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Cristaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Boca Juniors II

5 Ocak 2016 yılında Elche CF

30 Haziran 2016 yılında Boca Juniors II

31 Ağu 2016 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2017 yılında Boca Juniors II

8 Temmuz 2017 yılında Defensa

30 Haziran 2018 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2018 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2019 yılında Boca Juniors II

4 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

30 Haziran 2020 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2020 yılında Boca Juniors

27 Ağu 2020 yılında Huracán

31 Aralık 2021 yılında Boca Juniors

1 Ocak 2022 yılında Huracán

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

Franco Cristaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Cristaldo şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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