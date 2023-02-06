Pedro Geromel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Geromel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Geromel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Geromel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Geromel 21 Eylül 1985 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Tonon Geromel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Geromel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MPX SPORTS yapmaktadır. Pedro Geromel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Pedro Geromel'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Geromel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/geromeloficial/

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http://www.facebook.com/GeromelOficial/

Pedro Geromel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Geromel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Geromel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Geromel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Chaves

1 Temmuz 2005 yılında Vit. Guimarães

1 Temmuz 2008 yılında Köln

23 Ağu 2012 yılında Mallorca

26 Aralık 2013 yılında Köln

27 Aralık 2013 yılında Grêmio

31 Aralık 2015 yılında Köln

1 Ocak 2016 yılında Grêmio

Pedro Geromel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Geromel şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Pedro Geromel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 4 numaralı formasıyla 26 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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