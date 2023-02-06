Cuiabano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cuiabano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cuiabano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cuiabano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cuiabano 16 Şubat 2003 tarihinde Cuiabá şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Eduardo Soares da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cuiabano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SH Sports yapmaktadır. Cuiabano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cuiabano'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cuiabano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cuiabano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Cuiabano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cuiabano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

Cuiabano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cuiabano şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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