Brenno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brenno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brenno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brenno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brenno 1 Nisan 1999 tarihinde Sorocaba şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brenno Oliveira Fraga Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brenno Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MPX SPORTS yapmaktadır. Brenno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Brenno'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brenno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brennofraga99/

Brenno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brenno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brenno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brenno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Grêmio B

1 Ocak 2019 yılında Grêmio

Brenno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brenno şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Brenno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 22 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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