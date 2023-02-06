Diego Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Souza 17 Haziran 1985 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego de Souza Andrade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Souza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Diego Souza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 28 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Diego Souza'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Souza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DiegoSouzaDS87

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http://www.instagram.com/diegosouzads87/

Diego Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Flamengo

31 Mayıs 2006 yılında Fluminense

1 Temmuz 2006 yılında Benfica

1 Ocak 2007 yılında Grêmio

31 Aralık 2007 yılında Benfica

1 Ocak 2008 yılında Desp. Brasil

1 Şubat 2008 yılında Palmeiras

30 Haziran 2010 yılında Desp. Brasil

1 Temmuz 2010 yılında Atlético-MG

1 Mart 2011 yılında Vasco da Gama

21 Temmuz 2012 yılında Al-Ittihad Club

1 Ocak 2013 yılında Cruzeiro

18 Temmuz 2013 yılında Metalist

13 Ağu 2014 yılında Sport Recife

31 Aralık 2015 yılında Metalist

1 Ocak 2016 yılında Fluminense

28 Mart 2016 yılında Sport Recife

7 Ocak 2018 yılında São Paulo

8 Mart 2019 yılında Botafogo

31 Aralık 2019 yılında São Paulo

28 Ocak 2020 yılında Grêmio

Diego Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Souza şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Diego Souza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 25 numaralı formasıyla 11 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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