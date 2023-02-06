Walter Kannemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Kannemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Kannemann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Kannemann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Kannemann 14 Mart 1991 tarihinde Concepción del Uruguay şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Kannemann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walter Kannemann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 15 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Walter Kannemann'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Walter Kannemann Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/wkannemann/

Walter Kannemann Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Walter Kannemann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Walter Kannemann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Kannemann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında San Lorenzo

3 Ocak 2015 yılında Atlas

15 Temmuz 2016 yılında Grêmio

Walter Kannemann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Kannemann şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Walter Kannemann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 14 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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