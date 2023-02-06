Reinaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reinaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Reinaldo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Reinaldo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Reinaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reinaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Reinaldo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reinaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reinaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reinaldo 28 Eylül 1989 tarihinde Porto Calvo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Reinaldo Manoel da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reinaldo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reinaldo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Reinaldo'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Reinaldo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/reinaldosilva6/

Reinaldoboyu ve yaşı kaç

Reinaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Reinaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Reinaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reinaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Paulista FC

1 Nisan 2012 yılında Penapolense-SP

1 Mayıs 2012 yılında Sport Recife

1 Mayıs 2013 yılında Penapolense-SP

1 Haziran 2013 yılında São Paulo

31 Aralık 2013 yılında Penapolense-SP

1 Ocak 2014 yılında São Paulo

12 Şubat 2016 yılında Ponte Preta

10 Aralık 2016 yılında São Paulo

14 Ocak 2017 yılında Chapecoense

31 Aralık 2017 yılında São Paulo

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

Reinaldo kimdir

Reinaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reinaldo şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Reinaldo nereli

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