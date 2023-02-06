Gustavo Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Martins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Martins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Martins 11 Ağu 2002 tarihinde Niterói şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Martins de Souza Santos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Martins Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Martins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Martins'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Martins Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Martins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gustavo Martins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Martins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2021 yılında Caxias-RS

24 Mayıs 2021 yılında Grêmio B

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

Gustavo Martins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Martins şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.