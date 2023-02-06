Bitello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bitello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bitello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bitello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bitello 7 Ocak 2000 tarihinde Formosa do Oeste şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Paulo de Souza Mares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bitello Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karan Sports yapmaktadır. Bitello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bitello'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bitello Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bitello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bitello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bitello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Grêmio U20

31 Ağu 2019 yılında FC Cascavel

6 Eylül 2019 yılında Grêmio U20

1 Mart 2021 yılında Grêmio B

1 Ocak 2022 yılında Grêmio

Bitello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bitello şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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