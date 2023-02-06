Marrony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marrony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marrony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marrony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marrony 5 Şubat 1999 tarihinde Volta Redonda şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marrony da Silva Liberato Silveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marrony Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Marrony, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marrony'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marrony Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/99marrony/

Marrony Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marrony isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marrony Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marrony futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2018 yılında Vasco da Gama

16 Haziran 2020 yılında Atlético-MG

20 Ağu 2021 yılında Midtjylland

19 Temmuz 2022 yılında Fluminense

30 Haziran 2023 yılında Midtjylland

Marrony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marrony şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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