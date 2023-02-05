Samuel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Xavier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Xavier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Xavier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Xavier

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Xavier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Xavier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Xavier 6 Haziran 1990 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Xavier şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Xavier Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB / Marcelo Bastos yapmaktadır. Samuel Xavier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Xavier'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Xavierboyu ve yaşı kaç

Samuel Xavier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Xavier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samuel Xavier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Xavier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında São Caetano

1 Ocak 2014 yılında Ceará SC

15 Mayıs 2015 yılında Sport Recife

1 Ocak 2018 yılında Atlético-MG

10 Mayıs 2018 yılında Sport Recife

17 Mayıs 2018 yılında Ceará SC

31 Aralık 2018 yılında Sport Recife

1 Ocak 2019 yılında Ceará SC

5 Mart 2021 yılında Fluminense

Samuel Xavier kimdir

Samuel Xavier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Xavier şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Samuel Xavier nereli

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