Giovanni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovanni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovanni 31 Ocak 2002 tarihinde Bauru şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Giovanni Manson Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovanni Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Giovanni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giovanni'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Giovanni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_giovanni10/

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Giovanni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giovanni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Giovanni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovanni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2020 yılında Ajax U21

18 Ocak 2022 yılında Telstar

30 Haziran 2022 yılında Ajax U21

10 Ocak 2023 yılında Fluminense

Giovanni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovanni şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Giovanni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 29 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

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