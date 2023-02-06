Alan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan 10 Temmuz 1989 tarihinde Barbosa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Çin,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Douglas Borges de Carvalho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Joseph Lee yapmaktadır. Alan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 20 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Alan'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/fcoalancarvalho

http://www.instagram.com/alancarvalho27

Alanboyu ve yaşı kaç

Alan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2009 yılında Desp. Brasil

1 Eylül 2009 yılında Fluminense

30 Haziran 2010 yılında Desp. Brasil

9 Ağu 2010 yılında RB Salzburg

16 Ocak 2015 yılında GZ Evergrande

16 Temmuz 2015 yılında GuaZ FC Res.

1 Aralık 2015 yılında GZ Evergrande

7 Şubat 2019 yılında TJ Tianhai

31 Ocak 2020 yılında GZ Evergrande

28 Şubat 2020 yılında BJ Guoan

31 Aralık 2020 yılında GuaZ FC

14 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

20 Haziran 2022 yılında Fluminense

Alan kimdir

Alan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Alan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin takımında 11 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alan nereli

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