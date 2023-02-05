Vitor Eudes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Eudes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Eudes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitor Eudes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitor Eudes 21 Ekim 1998 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vitor Eudes de Souza Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitor Eudes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vitor Eudes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vitor Eudes'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Vitor Eudes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vitoreudes/

Vitor Eudes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitor Eudes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitor Eudes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitor Eudes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cruzeiro

16 Temmuz 2021 yılında Marítimo A23

4 Temmuz 2022 yılında Marítimo

1 Ocak 2023 yılında Fluminense

Vitor Eudes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitor Eudes şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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