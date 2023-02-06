Keno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keno 10 Eylül 1989 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos da Silva França şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keno Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Keno'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Keno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Keno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Keno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2013 yılında Botafogo-BA

6 Mayıs 2013 yılında Marabá-PA

1 Ocak 2014 yılında Paraná

1 Temmuz 2014 yılında Santa Cruz

10 Aralık 2014 yılında EC São José

1 Ocak 2015 yılında Atlas

30 Haziran 2015 yılında EC São José

9 Temmuz 2015 yılında Ponte Preta

29 Ocak 2016 yılında EC São José

2 Şubat 2016 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2016 yılında EC São José

1 Ocak 2017 yılında Palmeiras

1 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

7 Temmuz 2019 yılında Al-Jazira

30 Haziran 2020 yılında Pyramids FC

1 Temmuz 2020 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2023 yılında Fluminense

Keno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keno şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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