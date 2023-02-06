German Cano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Cano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Cano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Cano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Cano 2 Şubat 1988 tarihinde Posadas şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin,Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Germán Ezequiel Cano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Cano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VELSPORT1 yapmaktadır. German Cano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. German Cano'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

German Cano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Germancanoofi

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http://www.instagram.com/germancano14/

German Cano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

German Cano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

German Cano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Cano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Lanús

1 Ağu 2009 yılında Chacarita Jrs

30 Haziran 2010 yılında Lanús

1 Ocak 2011 yılında CA Colón

30 Haziran 2011 yılında Lanús

1 Temmuz 2011 yılında Pereira

1 Ocak 2012 yılında Nacional

1 Temmuz 2012 yılında Indep. Medellín

22 Ocak 2015 yılında Pachuca

1 Ocak 2016 yılında León

30 Haziran 2017 yılında Pachuca

10 Ocak 2018 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2020 yılında Vasco da Gama

13 Ocak 2022 yılında Fluminense

German Cano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Cano şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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