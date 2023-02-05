Manoel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manoel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manoel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manoel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manoel 26 Şubat 1990 tarihinde Bacabal şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manoel Messias Silva Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manoel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manoel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 14 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Manoel'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Manoel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manoel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Manoel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manoel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Nisan 2009 yılında Atlético-PR

1 Temmuz 2014 yılında Cruzeiro

16 Ocak 2019 yılında Corinthians

31 Aralık 2019 yılında Cruzeiro

31 Ocak 2020 yılında Trabzonspor

31 Temmuz 2020 yılında Cruzeiro

14 Nisan 2021 yılında Fluminense

Manoel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manoel şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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