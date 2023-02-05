Andre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre 16 Temmuz 2001 tarihinde Algodões şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı André Trindade da Costa Neto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Andre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Andre'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Andre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Fluminense

Andre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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