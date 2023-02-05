Jhon Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Arias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Arias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Arias 21 Eylül 1997 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jhon Adolfo Arias Andrade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Arias Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Carreira Esportiva yapmaktadır. Jhon Arias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 18 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Jhon Arias'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 15 Ağu 2026 tarihinde bitmektedir.

Jhon Arias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhonariasa/?hl=com

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Jhon Arias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jhon Arias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jhon Arias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Arias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Dorados U20

1 Temmuz 2016 yılında Tijuana U20

1 Nisan 2017 yılında Patriotas

1 Ocak 2018 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2019 yılında Patriotas

4 Ocak 2021 yılında CD América

25 Ocak 2021 yılında Indep. Santa Fe

18 Ağu 2021 yılında Fluminense

Jhon Arias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Arias şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Jhon Arias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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