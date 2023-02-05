David Braz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Braz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Braz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Braz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
David Braz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Braz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Braz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Braz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Braz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Braz 21 Mayıs 1987 tarihinde Guarulhos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Braz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Braz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. David Braz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 16 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. David Braz'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Braz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/david_braz/

David Brazboyu ve yaşı kaç

David Braz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Braz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Braz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Braz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Palmeiras

1 Ocak 2009 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2009 yılında Flamengo

30 Haziran 2010 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2010 yılında Flamengo

1 Mayıs 2012 yılında Santos FC

1 Ocak 2013 yılında EC Vitória

1 Aralık 2013 yılında Santos FC

9 Ağu 2018 yılında Sivasspor

30 Haziran 2019 yılında Santos FC

1 Temmuz 2019 yılında Grêmio

16 Nisan 2021 yılında Fluminense

David Braz kimdir

David Braz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Braz şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

David Braz nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Düzce'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Düzce'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Osmaniye'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Osmaniye'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kilis'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kilis'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karabük'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karabük'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar