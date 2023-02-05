David Braz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Braz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Braz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Braz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Braz 21 Mayıs 1987 tarihinde Guarulhos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Braz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Braz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. David Braz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 16 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. David Braz'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Braz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/david_braz/

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David Braz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Braz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Braz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Braz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Palmeiras

1 Ocak 2009 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2009 yılında Flamengo

30 Haziran 2010 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2010 yılında Flamengo

1 Mayıs 2012 yılında Santos FC

1 Ocak 2013 yılında EC Vitória

1 Aralık 2013 yılında Santos FC

9 Ağu 2018 yılında Sivasspor

30 Haziran 2019 yılında Santos FC

1 Temmuz 2019 yılında Grêmio

16 Nisan 2021 yılında Fluminense

David Braz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Braz şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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