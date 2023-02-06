Alexandre Jesus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Jesus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Jesus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Jesus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Jesus 16 Eylül 2001 tarihinde Nova Lima şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexandre de Jesus Jeruzalem Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Jesus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandre Jesus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandre Jesus'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 30 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexandre Jesus Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexandre Jesus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandre Jesus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Jesus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2019 yılında Cruzeiro U17

8 Ocak 2021 yılında Fluminense U23

1 Ocak 2023 yılında Fluminense

Alexandre Jesus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Jesus şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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