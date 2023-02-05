Alexsander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexsander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexsander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexsander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexsander 8 Ekim 2003 tarihinde Barra de Santa Rosa (PB) şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexsander Cristhian Gomes da Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexsander Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Alexsander, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexsander'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Mart 2026 tarihinde bitmektedir.

Alexsander Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexsander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexsander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexsander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Fluminense U20

1 Ocak 2023 yılında Fluminense

Alexsander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexsander şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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