Pedro Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Rangel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Rangel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Rangel 29 Haziran 2000 tarihinde Nepomuceno şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Felipe de Faria Rangel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Rangel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Rangel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Rangel'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Pedro Rangel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Rangel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Rangel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Rangel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2020 yılında Fluminense U20

10 Aralık 2020 yılında SE Itapirense

11 Aralık 2020 yılında Fluminense U20

1 Ocak 2021 yılında Fluminense U23

1 Ocak 2023 yılında Fluminense

Pedro Rangel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Rangel şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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