Felipe Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felipe Melo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felipe Melo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felipe Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felipe Melo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Melo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Melo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Melo 26 Haziran 1983 tarihinde Volta Redonda şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Felipe Melo de Carvalho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Melo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Felipe Melo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Melo'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Melo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_FelipeMelo_

http://instagram.com/felipemelo/

http://www.facebook.com/FelipeMeloOficial/

Felipe Meloboyu ve yaşı kaç

Felipe Melo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Melo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 19.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Felipe Melo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Melo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2004 yılında Grêmio

1 Ocak 2005 yılında Mallorca

1 Temmuz 2005 yılında Racing

1 Temmuz 2007 yılında UD Almería

2 Temmuz 2008 yılında Fiorentina

15 Temmuz 2009 yılında Juventus

22 Temmuz 2011 yılında Galatasaray

30 Haziran 2012 yılında Juventus

10 Ağu 2012 yılında Galatasaray

30 Haziran 2013 yılında Juventus

7 Ağu 2013 yılında Galatasaray

31 Ağu 2015 yılında Inter

8 Ocak 2017 yılında Palmeiras

30 Haziran 2017 yılında Inter

1 Temmuz 2017 yılında Palmeiras

1 Ocak 2022 yılında Fluminense

Felipe Melo kimdir

Felipe Melo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Melo şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

Felipe Melo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 5 numaralı formasıyla 10 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Felipe Melo nereli

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