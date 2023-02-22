Marcelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo 12 Mayıs 1988 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Vieira da Silva Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Marcelo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marcelom12

http://www.instagram.com/marcelotwelve/

http://www.facebook.com/marcelom12

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Marcelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 70.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2005 yılında Fluminense

1 Ocak 2007 yılında Real

2 Eylül 2022 yılında Olimpiakos

Marcelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Marcelo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 6 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 30 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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