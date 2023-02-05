Guga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guga 29 Ağu 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Claudio Rodrigues Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Guga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guga'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Guga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guga98oficial/

Guga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Avaí FC

1 Ocak 2019 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2023 yılında Fluminense

Guga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guga şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Guga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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