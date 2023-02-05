Caio Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Vinicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Vinicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio Vinicius 11 Ocak 1999 tarihinde Itaquaquecetuba şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Caio Vinicius da Conceicao şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Vinicius Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Think Ball & Sports Consulting yapmaktadır. Caio Vinicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 7 Haziran 2018 tarihinde katılmıştır. Caio Vinicius'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Caio Vinicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Caio Vinicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Caio Vinicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio Vinicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mayıs 2018 yılında Londrina-PR

7 Haziran 2018 yılında Fluminense

2 Ocak 2020 yılında Atlético-GO

30 Nisan 2020 yılında Fluminense

9 Eylül 2020 yılında Oeste FC-SP

31 Ocak 2021 yılında Fluminense

11 Mayıs 2021 yılında Goiás EC

31 Aralık 2022 yılında Fluminense

Caio Vinicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio Vinicius şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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