Gabriel Pirani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Pirani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Pirani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Pirani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Pirani 12 Nisan 2002 tarihinde Penápolis şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Cordeiro Pirani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Pirani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Gabriel Pirani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel Pirani'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Pirani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pirani/

Gabriel Pirani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Pirani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabriel Pirani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Pirani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Santos FC

18 Temmuz 2022 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2022 yılında Santos FC

Gabriel Pirani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Pirani şuan Santos FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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