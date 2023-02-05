Nino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nino 10 Nisan 1997 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcilio Florencio Mota Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nino Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Nino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nino'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Criciúma EC

25 Şubat 2019 yılında Fluminense

31 Aralık 2019 yılında Criciúma EC

14 Ocak 2020 yılında Fluminense

Nino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nino şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sport Club do Recife

Brezilya U23 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 15 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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