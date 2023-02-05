Martinelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martinelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martinelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martinelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martinelli 5 Ekim 2001 tarihinde Presidente Prudente şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Martinelli Lima şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martinelli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Martinelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Martinelli'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Martinelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martinelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Martinelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martinelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Fluminense

Martinelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martinelli şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.