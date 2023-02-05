Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorge ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge 28 Mart 1996 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Marco de Oliveira Moraes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Jorge, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorgeboyu ve yaşı kaç

Jorge Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jorge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Flamengo

30 Ocak 2017 yılında Monaco

30 Ağu 2018 yılında FC Porto

27 Mart 2019 yılında Monaco

28 Mart 2019 yılında Santos FC

31 Aralık 2019 yılında Monaco

2 Ekim 2020 yılında FC Basel

30 Haziran 2021 yılında Monaco

23 Temmuz 2021 yılında Palmeiras

10 Ocak 2023 yılında Fluminense

31 Aralık 2023 yılında Palmeiras

Jorge kimdir

Jorge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Jorge Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 16 numaralı formasıyla 26 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Jorge nereli

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