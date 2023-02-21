Georgi Natabashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Natabashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Natabashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Natabashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Natabashvili 21 Şubat 2000 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Натабашвили Георгий Валерьевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Natabashvili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. Georgi Natabashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgi Natabashvili'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Georgi Natabashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Natabashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Georgi Natabashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Natabashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2019 yılında Spartak V.

30 Temmuz 2020 yılında Alania Vl.

14 Şubat 2022 yılında Dolgoprudnyi

15 Temmuz 2022 yılında Alania Vl.

Georgi Natabashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Natabashvili şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.