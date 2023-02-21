Giorgi Shelia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Shelia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Shelia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giorgi Shelia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giorgi Shelia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Shelia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Shelia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Shelia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Shelia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Shelia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Shelia 11 Aralık 1988 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Шелия Гиорги Леванович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Shelia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgi Shelia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Giorgi Shelia'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giorgi Shelia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gioshelo/

Giorgi Shelia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Shelia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Giorgi Shelia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Shelia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Dinamo Bryansk

1 Temmuz 2012 yılında Baltika

1 Temmuz 2015 yılında Enisey

1 Şubat 2016 yılında Ufa

12 Ocak 2019 yılında Tambov

1 Ağustos 2020 yılında Akhmat Grozny

Giorgi Shelia kimdir

Giorgi Shelia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Shelia şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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Giorgi Shelia nereli

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