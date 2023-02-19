Hector Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Moreno 24 Mart 2000 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Héctor Fabio Moreno Palomino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Moreno Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hector Moreno, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hector Moreno'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hector Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hector Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hector Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CBJ Cali

1 Ocak 2022 yılında Valledupar

Hector Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Moreno şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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