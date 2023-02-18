İkouwem Utin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İkouwem Utin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İkouwem Utin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İkouwem Utin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İkouwem Utin 11 Kasım 1999 tarihinde Urua Akpan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ikouwem Udo Utin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İkouwem Utin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. İkouwem Utin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İkouwem Utin'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İkouwem Utin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İkouwem Utin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İkouwem Utin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İkouwem Utin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Maccabi Haifa

1 Ağu 2020 yılında Bnei Sakhnin

30 Haziran 2021 yılında Maccabi Haifa

3 Eylül 2021 yılında Slaven Belupo

İkouwem Utin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İkouwem Utin şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

İkouwem Utin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U20 takımında 3 numaralı formasıyla 2 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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