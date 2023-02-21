İrakli Chezhia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Chezhia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Chezhia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Chezhia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Chezhia 22 Mayıs 1992 tarihinde Gali şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი ჭეჟია / Чежия Ираклий Робертович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Chezhia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İrakli Chezhia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İrakli Chezhia'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İrakli Chezhia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Chezhia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakli Chezhia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Chezhia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Spartak II

5 Eylül 2012 yılında Khimik

26 Şubat 2014 yılında FK Kaluga

1 Temmuz 2014 yılında Arsenal 2 Tula

18 Şubat 2015 yılında Ulisses

11 Temmuz 2015 yılında Torpedo Armavir

1 Temmuz 2016 yılında Shukura

15 Haziran 2017 yılında Olimp Khimki

27 Ağustos 2019 yılında Olimp 2

20 Şubat 2020 yılında Olimp Khimki

1 Temmuz 2020 yılında Dolgoprudnyi

14 Temmuz 2022 yılında Khimki 2

İrakli Chezhia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Chezhia şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

İrakli Chezhia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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