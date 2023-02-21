Jakub Sural kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Sural Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Sural adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Sural Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Sural 1 Temmuz 1996 tarihinde Šakvice şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Šural şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Sural Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Jakub Sural, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Jakub Sural'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Sural Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Sural isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Sural Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Sural futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FCZ Brno B

20 Şubat 2015 yılında FK Most

30 Haziran 2015 yılında FCZ Brno B

1 Temmuz 2015 yılında Zbrojovka Brno

Jakub Sural Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Sural şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Sural Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Blučina (2002 - 2006)FC Zbrojovka Brno (2006 - 2015)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 13 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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